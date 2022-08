Stop chirurgia ortopedica protesica all’ospedale di Palmanova. Liguori (Cittadini) interroga la giunta: «quali soluzioni per i pazienti in attesa di intervento?»

«Decine e decine di pazienti, dopo aver aspettato mesi e mesi l’intervento di protesi d’anca o ginocchio, si trovano ora a non saper che fare a causa della sospensione dell’attività chirurgica ortopedica protesica all’ospedale di Palmanova. Una situazione di incertezza che non può essere nuovamente tollerata. Per questo chiediamo conto alla Giunta di rendere noti i percorsi decisi per queste persone, le soluzioni – in termini di tempi d’attesa e strutture ospedaliere dove effettuare l’operazione – che potranno garantire ai pazienti la prestazione sanitaria di cui hanno bisogno». Dopo aver sollevato il tema in Aula, la consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori annuncia la presentazione di un’interrogazione sulla decisione di sospendere temporaneamente l’attività chirurgica ortopedica protesica all’ospedale di Palmanova, decisione confermata dall’assessore Riccardi nel corso della discussione del ddl 171.