Storia dell’economia, conferenza domani all’Università friulana

Una originale sintesi della storia della macroeconomia verrà presentata all’Università di Udine giovedì 5 dicembre da Michel De Vroey, storico dell’analisi economica di prestigio internazionale. L’appuntamento è per le 14.30, nell’aula 2 del polo economico-giuridico (via Tomadini 30/a).

Introdurranno il seminario Francesca Busetto e Simone Tonin, coordinatore dei corsi di studio in Economia e commercio e in Economics-Scienze economiche, che hanno organizzato l’incontro. Il seminario, in lingua inglese, è intitolato “A quick refreshing course on the history of macroeconomics”.

Michel De Vroey è professore emerito all’Université Catholique de Louvain. È autore di numerosi articoli in riviste internazionali su temi di storia dell’analisi economica e storia del pensiero economico e di libri tra i quali «A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond” (Cambridge University Press, 2016). L’opera è riconosciuta come un contributo fondamentale della storia della macroeconomia ed è stata recensita in termini lusinghieri anche dal premio Nobel per l’economia, Robert Lucas. De Vroey è stato visiting professor presso numerose università, tra le quali la Duke University, l’Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne e la University of British Columbia.

L’evento rientra nel Piano strategico del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche.