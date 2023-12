Storia locale, accordo per favorire ricerca, eventi e formazione

Un accordo quadro a favore della realizzazione di progetti comuni nel settore della ricerca storica e di eventi e pubblicazioni è stato stipulato tra l’Università di Udine e la Deputazione di Storia Patria per il Friuli, istituzione che da oltre un secolo promuove ricerche e studi sulla storia friulana. Il documento – siglato dal rettore Roberto Pinton e dal presidente della Deputazione Andrea Tilatti – coinvolge in particolare i dipartimenti di Studi umanistici e del patrimonio culturale (Dium) e di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill), ma la collaborazione è aperta a tutte le competenze scientifiche offerte dall’Università e finalizzate a una migliore interazione con il territorio. «L’Ateneo è lieto di rafforzare il legame e la collaborazione con il territorio attraverso questo accordo, di durata quinquennale e rinnovabile, che favorirà lo sviluppo della ricerca storica e di iniziative culturali promosse dai due Enti, a beneficio dell’intera collettività friulana» commenta Roberto Pinton. «Con questo accordo – spiega Andrea Tilatti, che è anche docente presso l’Ateneo – si intende potenziare e dare respiro ufficiale alle sinergie e alle attività proprie della ricerca storica e della formazione, comunicazione, diffusione e promozione della conoscenza e della cultura storica in e per il Friuli, assecondando gli scopi costitutivi di entrambi gli Enti». La Deputazione di Storia Patria per il Friuli ha sede a Udine, in via Manin. È stata istituita il 15 dicembre 1918 con lo scopo “di raccogliere e pubblicare, per mezzo della stampa, studi, storie, cronache, statuti e documenti diplomatici ed altre carte che siano particolarmente importanti per la storia civile, militare, giuridica, economica ed artistica del Friuli”. Ne fanno parte autorevoli studiosi, spesso afferenti all’Università di Udine, divisi in Deputati (massimo venti), Deputati emeriti (con una permanenza di vent’anni nel grado) e Soci. I Deputati vengono oggi nominati con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Tra le principali pubblicazioni della Deputazione, figura la rivista annuale “Memorie Storiche Forogiuliesi”, con contributi scientifici su vari aspetti della storia del Friuli, dalle origini alla contemporaneità.