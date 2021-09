Superata quota 250 iscritti alla Maratoluna di domenica 26 settembre a San Giovanni di Casarsa della Delizia

Conto alla rovescia per la sedicesima edizione di Maratoluna, la passeggiata in mezzo alla natura pensata ad hoc per le famiglie e le persone con disabilità organizzata per domenica 26 settembre da Laluna, Oltrelaluna Odv. Mancano ancora alcuni giorni all'evento e già le preiscrizioni hanno superato quota 250. C’è infatti grande attesa per questa camminata che in particolare quest’anno è stata dedicata proprio ai bambini, dopo lo stop causa pandemia subito lo scorso anno. “Siamo felici che le persone - hanno dichiarato Erika Biasutti, direttrice de Laluna e Angelo Fabris, presidente di Oltrelaluna Odv - abbiamo risposto con entusiasmo a questo appuntamento tradizionale all'insegna dei valori di solidarietà, comunità che sono anche alla base della nostra associazione e vi invitiamo a partecipare, oltre che all'appuntamento di domenica, anche all'inaugurazione della mostra con le fotografie di Maria Rita Eramo e Chiara Perissinotto, scattate durante l’esperienza di volontariato in Brasile che si terrà venerdì 24 settembre alle 20.30 qui a Laluna”. La mostra sarà poi visitabile per due weekend dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 e alle 21.30 (si accede con Green Pass).

Per chi desiderasse partecipare alla Maratoluna, la quota è stata fissata in 5 euro per gli adulti, mentre per i ragazzi under 10 anni è gratis. Lungo il percorso, da 7 km o 10 km a scelta tra strade e campagne sangiovannesi, si potranno trovare ristori e giochi pensati per i più piccoli. E, a conclusione della passeggiata, la pastasciutta per tutti all'arrivo, con intrattenimento per grandi e piccoli (per gli adulti sarà necessario essere in possesso di Green Pass). La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Pre iscrizioni online aperte fino a sabato 25 alle ore 12. Per info www.lalunaonlus.it