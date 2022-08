Sut – Sergo – Capozzella: “Ritiro bando mercato di Pordenone dà ragione al M5S”

“Dopo essere stati definiti ‘imbarazzanti’ e dopo una serie di falsità rispetto alla nostra posizione sul commercio ambulante, ecco che il Comune di Pordenone ci dà ragione e ritira il bando relativo alle concessioni del mercato”. Lo affermano il deputato del MoVimento 5 Stelle, Luca Sut, e i consiglieri regionali pentastellati Cristian Sergo e Mauro Capozzella. “Oggi il sindaco Ciriani e l’assessore Loperfido ci informano che dalla Regione è arrivata una nota che permette di sospendere il bando, in attesa di una prossima normativa regionale – sottolineano gli esponenti M5S -. Poco più di un mese fa l’assessore Bini aveva risposto a una nostra interrogazione in ben altra maniera, dicendoci di vergognarci e trincerandosi dietro a sentenze che riguardano ambiti completamente diversi”. “Lo stesso sindaco di Pordenone, dopo avere aperto a una possibile soluzione, a seguito delle proteste dei commercianti, aveva poi fatto retromarcia, dichiarando che il bando non sarebbe stato toccato – ricordano i portavoce -. Ora un ennesimo cambio di rotta, a conferma di una totale mancanza di conoscenza della materia”. “Pure il suo assessore Loperfido ha collezionato una serie di figuracce, che potremmo sì definire imbarazzanti dopo che lui ha usato lo stesso aggettivo nei nostri confronti. Un’incompetenza che evidentemente premia – concludono Sut, Sergo e Capozzella – considerato che Loperfido è stato candidato da Fratelli d’Italia per un seggio alla Camera dei Deputati. Strano che per Bini non ci sia stato un posto al Senato”.