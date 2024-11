Teatro Paolo Maurensig di Tavagnacco (Ud). Giovedì prossimo grande lirica protagonista con Il Flauto Magico di Mozart

Il Teatro Paolo Maurensig di Tavagnacco (Ud), il “teatro di tutti”, apre alla grande lirica con il prossimo appuntamento del calendario musicale della stagione 2024/2025, proposta dalla Fondazione Luigi Bon. Giovedì 14 novembre (ore 20.30) l’innovativa venue ospiterà infatti “Il Flauto Magico”, versione adattata in un atto unico del capolavoro del genio Wolfgang Amadeus Mozart, per la regia di Andrea Binetti, nella nuova orchestrazione di Paola Magnanini. Un meraviglioso allestimento, curato dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, pensato per poter apprezzare l’opera mozartiana in una versione che mantiene la sua bellezza compositiva, adattandola agli spazi del Teatro Paolo Maurensig, per permettere a tutti di godere della meraviglia della grande lirica. I biglietti per la serata sono ancora in vendita alle biglietterie del Teatro Paolo Maurensig (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.30) e online sul sito www.fondazionebon.com e su www.vivaticket.com .

Alla direzione di questa innovativa versione de “Il Flauto Magico” ci sarà Stefano Furini, violinista straordinario vincitore di svariati concorsi nazionali e internazionali. Ha suonato in prestigiose sale, tra le quali la Carnegie Hall di New York, la Beethovenhalle di Bohn, La Rhein Mosel Halle di Koblenz, e in molti paesi in tutta Europa e negli Stati Uniti, Argentina, Brasile, Uruguay, Corea e Giappone. Attualmente ricopre stabilmente il ruolo primo violino di Spalla della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ed è regolarmente ospite della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. Alla regia, ma in realtà un vero factotum della serata, Andrea Binetti, che dopo il debutto giovanissimo con la Compagnia d’operetta di Sandro Massimini, diventa uno dei protagonisti in diverse produzioni del Festival Internazionale dell’Operetta di Trieste e, in occasione della quarantesima edizione, riceve il premio quale erede dell’arte di Sandro Massimini.

Ha al suo attivo numerosi concerti e produzioni liriche in teatri prestigiosi accanto a nomi come Placido Domingo, Katia Ricciarelli, Fiorenza Cedolins, Andrea Bocelli, Milva. Partecipa a trasmissioni Rai e Mediaset, fra cui Domenica In, Costanzo Show, In famiglia, Ci vediamo in TV condotta da Paolo Limiti, per la quale riceve il premio “Festival della Televisione 2002”. Alterna l’attività di cantante con quella di regista. “Il Flauto Magico”, del 14 novembre al Teatro Paolo Maurensig, è certamente uno degli appuntamenti più sentiti di questa prima vera stagione di programmazione, che ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico, soprattutto quello giovane, alla musica lirica e al teatro.

Per il prossimo appuntamento il calendario stagionale si trasferisce al Teatro Luigi Bon, con spettacolo teatrale dal titolo “Cardio Drama”, rientrante nel calendario della prosa realizzato in collaborazione con ERT FVG.

La Stagione 2024/2025 del Teatro Paolo Maurensig, il “teatro di tutti”, è organizzata da Fondazione Luigi Bon, ERT FVG, FVG Orchestra, Arearea, RiMe MuTe, Teatri Stabil Furlan, Teatro Verdi di Trieste e Fondazione Luigi Bon. Oltre alla nuova venue la programmazione troverà casa anche nel Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco, che ospiterà alcuni spettacoli del calendario, caratterizzandosi sempre di più quale spazio creativo per nuove produzioni. Il calendario completo su www.fondazionebon.com .