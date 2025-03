Teatro Pasolini Cervignano: Etnoploč chiude la stagione musicale 2024/25

Venerdì 21 marzo alle 20:45, sarà il trio Etnoploč a chiudere la stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano, curata da Euritmica. L’ultimo appuntamento è affidato al trio composto da Aleksander Ipavec alla fisarmonica, Piero Purich al sax tenore e soprano, Matej Spacapan alla tromba. Tre musicisti di alto valore artistico e tecnico, con una vasta esperienza in tutti i campi musicali: una lunga attività di produzione e ricerca nella musica popolare dell’area italo-slovena, numerose e prestigiose collaborazioni con musicisti internazionali. Si sono esibiti più volte insieme al celebre cantante sloveno Vlado Kreslin, mentre la prematura scomparsa del cantante e autore sardo Andrea Parodi ha bloccato troppo presto una collaborazione che intendeva fondere la cultura musicale della Sardegna con quella balcanica.

La scelta del nome esprime la direzione transfrontaliera del trio (i componenti provengono dall’area mista italo-slovena tra Trieste, il Carso e Nova Gorica): un excursus sregolato nella musica etnica, passando senza soluzione di continuità dalle melodie balcaniche – vera culla dei tre musicisti – al klezmer, dalla musica popolare russa ai tanghi argentini, fino ad approdare agli inni gospel e al blues. “Ploc” in dialetto triestino significa “pozzanghera” e in senso lato può indicare anche un insieme confuso, sporco e disordinato.

Etnoploč trio ha partecipato a numerosi festival e rassegne in tutta Europa, tra cui ricordiamo i più prestigiosi: MantovaJazz (IT), Festival Lent (SLO), Udine Jazz (IT), Szentgotthard jazz festival (H), Rosenthal EtnoFest (AT), Sankt Jakob Folk Musik (AT), Domžale EtnoRock Festival (Slovenia), Premio Andrea Parodi – Quartu Sant’Elena (Cagliari, IT), MEI-Faenza (IT), Tavagnacco Jazz Festival (Udine, IT), Across the Border (Gorizia, IT). Il trio ha inoltre collaborato, tanto per citarne alcuni, con il cantautore sloveno Vlado Kreslin, con Daniele D’Agaro, con Extra3 e la cantante istriana Tamara Obrovac.

I biglietti per il concerto (intero € 12,00 / ridotto € 10,00 / studenti € 6,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.