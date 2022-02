Teatro Pasolini Cervignano: la musica d’autore di Alberto Bertoli al centro della stagione musicale 2021-2022 di Euritmica

La grande stagione della canzone d’autore italiana, al centro del cartellone musicale del Teatro Pasolini curato da Euritmica, ritorna protagonista venerdì 18 febbraio 2022 (h. 20.45) con il concerto di Alberto Bertoli. Sul palco assieme alla sua band, il cantautore presenta il suo album “Stelle”nel quale ricalca le orme del padre, l’immenso Pierangelo, mettendo però in mostra il suo talento indiscutibile e una notevole capacità compositiva. «Tengo aperta la bottega di famiglia», così il musicista-medico di Sassuolo parla del suo concerto, che parte dalle origini e dai grandi classici del padre Pierangelo per arrivare alle canzoni scritte dallo stesso Alberto, brani connotati da un ritmo rock dinamico e trascinante. Il concerto sarà un susseguirsi di reinterpretazioni, con nuovi arrangiamenti, di grandi classici come "Eppure soffia”, “Spunta la luna dal monte”, “Pescatore”, “A muso duro” e, tra le altre, anche “Giulia”, una canzone composta insieme molti anni fa, dove si riconosce la penna inconfondibile di Pierangelo. Al repertorio paterno si fonderanno armoniosamente i brani scritti da Alberto, molti dei quali hanno già incontrato il favore del pubblico in questi anni: “E così sei con me”, “Come un uomo”, “Le cose cambiano”, “Cervia” , “Stelle” - dall’omonimo album uscito nel 2019 - e le più recenti “A un metro da me” e “Pane al pane”. I contenuti sono sempre profondi e vertono su temi importanti, ma nel concerto viene dato anche ampio spazio ad un’intima narrazione sul rapporto tra padre e figlio, condita dal racconto di aneddoti di famiglia. Negli anni, Alberto Bertoli ha duettato con Ligabue, i Tazenda (presenti anche in “Stelle”), Nek, Enrico Ruggeri, Simone Cristicchi, Luca Carboni… La Bottega Bertoli è aperta dal 1972 e, a quanto sembra, non è intenzionata a chiudere lasciando orfani i tanti fan di questa storia, nata e cresciuta sempre “a muso duro”. I biglietti per il concerto sono disponibili online sul circuito Vivaticket.it e presso la biglietteria del Teatro Pasolini, info +390431370273, biglietteria@teatropasolini.it). L’accesso è consentito ai possessori di super green pass, con obbligo di mascherina FFp2. Ospite d’eccezione del prossimo appuntamento della stagione musica sarà l’attrice Laura Morante, accompagnata sul palco da tre musicisti, per il suo concerto-reading “Memorie”, un omaggio al grande Astor Piazzolla (11 marzo 2022).