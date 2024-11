Teatro Pasolini Cervignano: Simona Molinari, artista jazz fra le più talentuose, in concerto il 22 novembre

Un viaggio in musica attraverso le stagioni della vita, toccando sentimenti, passioni, impegno, incanto e disincanto, Simona Molinari, artista jazz fra le più talentuose, sarà ospite della stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano – curata da Euritmica – venerdì 22 novembre alle 20:45 con un omaggio all’icona argentina Mercedes Sosa.

In scaletta i grandi successi della cantante napoletana, come “Egocentrica”, “La Felicità“, “In cerca di te (sola me ne vò per la città)”, accanto ai classici “Mr Paganini” (Ella Fitzgerald) e “A rose among thorns” di Ennio Morricone (dal film “Mission”). Diverse le tematiche che faranno da collante ai pezzi in concerto, tra cui non mancano l’innamoramento, la passione e l’impegno. Uno spazio importante avrà l’ultimo disco “Hasta Siempre Mercedes”, con cui Molinari ha vinto di recente la Targa Tenco come miglior interprete. L’album fa parte di un progetto particolare che include anche uno spettacolo teatrale (con Cosimo Damiano Damato, autore e protagonista con Simona) che l’ha portata su territori inesplorati, cambiando un po’ la sua strada artistica. Come lei stessa ha dichiarato: «cercavo qualcosa che desse un senso nuovo al mio cantare», e quel senso l’ha trovato nella storia di una delle voci più influenti del Sudamerica, che è stata per lei fonte di grande ispirazione.

Simona si è appassionata alla vita di Sosa ed è stata travolta dalla sua personalità e il suo sentire. Una sfida coraggiosa per Molinari, che grazie alla sua voce versatile e alle sue doti interpretative è riuscita ad affrontare e vincere. La personale rilettura di alcune perle del repertorio di Mercedes conferma Simona Molinari un’interprete magistrale e mai banale, in grado di trasportare l’ascoltatore nel suo mondo e di renderlo partecipe.

Nata a Napoli ma aquilana d’adozione, Molinari vanta una qualità vocale eccelsa che, unita alla grande versatilità, le consente di esprimere un carattere e uno stile ben riconoscibili su vari registri; ha pubblicato sette album e collaborato con molti artisti di rilievo, tra cui Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Renzo Arbore, Lelio Luttazzi, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Roy Paci. Lo scorso 7 marzo a New York è stata insignita del Callas Tribute Prize NY, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’indimenticabile Diva.

Ad accompagnarla sul palco del Pasolini Claudio Filippini (pianoforte e tastiera), Egidio Marchitelli (chitarre), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria e chitarra). I biglietti per il concerto (intero € 27,00/ridotto € 22,00/studenti € 12,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.