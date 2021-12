Tecnologie centrale Sores Palmanova: quale affidabilità?

A fine novembre c’è stato un black out degli apparati Datcom (sono dei tablet) montati su autoambulanze ed automediche del FVG. Quindi per diverso tempo - pare un’intera giornata - i dati delle missioni di soccorso trasmesse dalla Sores di Palmanova alle ambulanza non erano ricevibili sui Datcom di bordo, ma solo attraverso comunicazioni vocali, telefoniche o via radio. A denunciare l'ennesimo malfunzionamento del sistema è ancoa una volta il Consigliere Regionale FVG – Gruppo Misto Walter Zalukar che spiega: " Essendo il sistema impostato sulla modalità di allertamento tramite Datcom il passaggio alle comunicazioni verbali potrebbe aver comportato un allungamento dei tempi di soccorso, visto che al momento della partenza del mezzo l’equipaggio doveva chiedere sempre la conferma del target da raggiungere, come sottolineato in una nota della FIALS del 28 novembre scorso indirizzata ad ARCS. In tale nota il sindacato rimarca che le tecnologie in dotazione al servizio di emergenza sanitaria regionale, che dovevano essere riviste e aggiornate in quanto non adeguate, continuano a dimostrarsi non ancora affidabili, creando problemi a tutta la catena del soccorso iniziando dagli operatori di centrale a quelli dei mezzi di soccorso e con possibili ripercussioni negative sul richiedente il soccorso. Infatti il black out è avvenuto nonostante il recente aggiornamento del software unico di gestione della Sores, riproponendo così le problematiche che riguardano l'individuazione corretta del target da raggiungere. Un sistema di emergenza deve garantire sempre ai cittadini la miglior risposta possibile e fornire agli operatori gli strumenti adeguati a svolgere tale delicata attività, per cui ho interrogato la Giunta regionale sulle problematiche relative alle tecnologie della Sores, sugli effetti del black out sui tempi di soccorso, sulle procedure predisposte per affrontare le varie tipologie di black out degli impianti informatici e di comunicazione di Palmanova".

Int Black out Datcom 13_12_21 WZ