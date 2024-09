Telepordenone chiude, l’annuncio da Mauro Capozzella e coordinatore provinciale del M5S

Mauro Capozzella M5S ex consigliere regionale e coordinatore provinciale del M5S a Pordenone ha reso noto che l’emittente Telepordenone ha chiuso: “Quando si spegne una fonte di informazione libera come era Telepordenone tutta la società ne risente, al di là della linea editoriale espressa. Tpn come era abitudine chiamarla ha accompagnato per anni Pordenone e la sua provincia attraverso i fatti e gli accadimenti. Con lo spegnimento del canale, tutta la destra Tagliamento perde una voce e indebolisce il panorama informativo”.