Terapie intensive, De Carlo (M5s): “inviata lettera a ministro speranza”

“Bisogna assolutamente fare chiarezza una volta per tutte su quanto denunciato negli scorsi giorni dall’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani in merito alla gestione delle terapie intensive Covid nella nostra Regione. Ecco perché ho ritenuto necessario indirizzare una lettera al Ministro della Salute, Roberto Speranza, affinché vengano condotti gli opportuni accertamenti.”, così la deputata del MoVimento 5 Stelle FVG, Sabrina De Carlo.

“È fondamentale ascoltare le istanze di chi fronteggia questa battaglia da un anno in prima fila. Non solo per garantire il benessere psicofisico dei nostri operatori sanitari, ma anche per assicurarci che venga offerta sempre massima tutela ai pazienti. Rimangono ancora troppi importanti punti da chiarire. Stando a quanto denunciato dall’AAROI, il reparto di terapia intensiva Covid dell’ospedale di Gorizia, a causa della carenza di personale, di notte sarebbe stato coperto per mesi dal medico di turno al pronto soccorso. Inoltre, i reparti di sub intensiva di Palmanova e Gorizia sarebbero stati utilizzati, di fatto, come vere e proprie terapie intensive, andando anche ad alterare i dati forniti dalla Regione stessa.”, spiega la deputata.

“Il quadro descritto sarebbe gravissimo: per questo ho chiesto al Ministero di effettuare al prima possibile le dovute ispezioni negli ospedali della Regione, in particolare in quelli di Gorizia e Palmanova. Un’eventuale incongruenza tra dati forniti e dati effettivi sarebbe un fatto gravissimo, non solo nei confronti dei cittadini e dei pazienti della Regioni, ma di tutto il Paese: è chiaro che, se così fosse, i responsabili dovrebbero dimettersi.”, conclude De Carlo.