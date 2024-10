Terapie intensive: Delli Quadri (Pd), altra brutta figura Riccardi

“L’assessore Riccardi di brutte figure ne colleziona almeno una alla settimana, e questa è la volta delle terapie intensive ‘attivabili’ ma inesistenti. Il Friuli Venezia Giulia giace tra i fanalini di coda in Italia nell’attuazione del Pnrr in sanità e questa è una falla che non si può nascondere con giochi di parole”. Lo afferma il responsabile regionale Sanità del Pd Fvg Nicola Delli Quadri, dopo che è stato reso noto dalla Regione Friuli Venezia Giulia di aver avere attivato solo il 33% dei posti di terapia intensiva e il 4% di quelli di semi intensiva, in attuazione del Dl Rilancio del maggio 2020.

“Riccardi riconosce che i posti non li abbiamo tutti ma sostiene che – spiega Delli Quadri – possiamo attivarli entro 24-48 ore come se il Pnrr avesse previsto l’attivazione di posti letto potenziali e non reali. A una persona malata che avesse necessità subito di queste strutture non possiamo certo chiedere di trasformare la sua malattia in una affezione potenziale e di attendere che diventi reale il suo potenziale posto letto”.

“Se la vicenda non fosse drammatica sarebbe grottesca soprattutto perché – aggiunge l’esponente dem – Fedriga e Riccardi non vogliono ammettere di essere inadeguati né a gestire né a riformare la sanità regionale”.