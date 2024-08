Tiere Teatro Festival, l’emozione del circo acrobatico sul filo della mitologia greca

A tu per tu con i rapaci, ma anche yoga all’alba e meditazione al tramonto e, in chiusura di giornata, l’entusiasmante spettacolo di teatro circense, tra acrobazie ed emozionanti colpi di scena sulla scia dei miti greci. Particolarmente ricco il programma della terza giornata di Tiere Teatro Festival, la biennale internazionale di teatro antico organizzata da Anà-Thema Teatro a Forte di Osoppo fino al 1° settembre.

Domani, infatti, 27 agosto il festival che, nei primi suoi giorni di debutto ha riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, propone un articolato programma lungo le fila di sport e teatro.

Si parte alle 7 del mattino con lo Yoga del risveglio nel prato/foyer del teatro della Corte a cura di Miriam Scalmana. Nel pomeriggio, alle 17, il direttore artistico del festival, Luca Ferri, incontrerà per l’appuntamento quotidiano “Il salotto di Ermes” gli artisti di ArteMakìa protagonisti dello spettacolo serale “Mythos”. Si prosegue alle 18 sempre sul pianoro del Forte con l’esposizione di rapaci vivi accompagnata dai racconti sulla storia della falconeria ad opera degli Acrobati del Sole. Alle 19 penultimo appuntamento della giornata con la meditazione al tramonto prima del gran finale con l’arrivo nelle cittadina pedemontana dello spettacolo “Mythos”, narrazione fisica e drammaturgica che trova nella commistione tra danza, teatro, musica e circo la sua unicità. Un appuntamento in anteprima nazionale per il riallestimento eseguito appositamente per Tiere Teatro Festival.

Lo spettacolo

Partendo dalla mitologia greca classica, nell’intento di generare una vera e propria riflessione sui valori umani attuali, lo spettacolo, scritto e diretto da Milo Scotton, riporterà in vita i protagonisti dei miti classici greci più conosciuti, rivisitati e trasposti in linguaggio circense comico e poetico.

È così che il pubblico potrà immergersi nella storia di Icaro tra piume volanti e volteggi a 7 metri d’altezza, così come quella di Narciso, sopraffatta dalla bellezza tra ninfee e ardite verticali in uno stagno d’acqua. Ma anche Medusa, pronta a testare il coraggio degli eroi tra volteggi ed equilibri precari, Minotauro, intrappolato in un labirinto di pareti laser e ruote antigravitazionali scoprirà infine sé stesso. E, ancora, Penelope, consumata nell’attesa tra pene d’amore e sinuose tessiture corporee. Una tela di emozioni per una coreografia di acro-danza poetica e suggestiva.

Il programma completo è consultabile sul sito dedicato www.tiereteatrofestival.com. Inoltre i vari programmi di sala saranno scaricabili direttamente tramite degli appositi QR code posizionati all’ingresso di ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni 04321740499 – 3453146797 info@tiereteatrofestival.com.