Tiziano Centis (Cittadini): «La questione ambientale è prioritaria: importante portare la discussione in consiglio»

«Un nulla di fatto che preoccupa nel comitato ristretto della IV Commissione istituto appositamente per lo studio e la verifica delle proposte contenute in tre diversi progetti di legge delle opposizioni e nel ddl della maggioranza». Commenta così Tiziano Centis, consigliere regionale dei Cittadini, stigmatizzando anche la scarsa partecipazione al comitato ristretto istituito per l’esame del disegno di legge n. 163 “FVGreen” (testo base) e degli abbinati progetti di legge “Norme per la progettazione di città verdi, sane e resilienti ai cambiamenti climatici” e “Disposizioni per la valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche” (presentati dal Movimento Cinque Stelle), “Disposizioni per la promozione di iniziative e azioni positive volte alla limitazione di emissioni di CO2 da fonti fossili e al riscaldamento globale antropogenico” (a firma Honsell, Open Sinistra-FVG). «Sarebbe dovuto essere un primo confronto utile ad analizzare temi e questioni di importanza significativa e cruciale su questioni ambientali che dovrebbero essere la priorità dell’agenda regionale. Non possiamo permetterci di snobbare le gravi difficoltà che si stanno registrando in materia energetica e ambientale, dall’approvvigionamento e l’aumento dei costi del gas alle emissioni in atmosfera, ed è fondamentale che su questi temi si acceleri per arrivare a prendere dei provvedimenti utili a migliorare la situazione entro la fine di questa legislatura. Diversamente, significherebbe non essere stati in grado di dare le risposte che tutti i cittadini si attendono dalla classe politica e in particolare da chi ha il compito di governare questa Regione».