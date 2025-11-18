“Trame di Libertà”: Casarsa della Delizia si mobilita contro la violenza di genere

Una trama di gesti, parole e incontri per dire “basta” alla violenza di genere. Così Casarsa della Delizia intreccia le proprie voci in “Trame di Libertà”, nell’ambito di appuntamenti che uniscono arte, cultura, ascolto e testimonianze per affermare il valore del rispetto, della prevenzione e della solidarietà.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, accompagna la città verso la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere un autentico cambiamento culturale sul tema della violenza di genere. Il tutto insieme alla Rete territoriale di sostegno alle donne Spazio Donne composta da Informa Donna, FAI, Il Piccolo Principe, Il Noce, Ambito Territoriale Tagliamento .

“La violenza di genere non è un problema privato – dichiara l’assessore alle Pari opportunità Cristina Gallo – , ma una questione che riguarda tutti. Trame di Libertà nasce per promuovere una responsabilità collettiva: quella di educare al rispetto, sostenere chi chiede aiuto e riconoscere il valore della parità. Solo insieme possiamo generare un cambiamento reale. È intrecciando esperienze, voci e solidarietà che possiamo tessere una vera trama di libertà, capace di unire e di generare cambiamento. Come Amministrazione comunale, insieme al sindaco Claudio Colussi, siamo convinti dell’importanza di questo cammino di consapevolezza anche come comunità”.

Il programma “Trame di Libertà” si snoda tra fine novembre proiettandosi poi fino ai primi giorni di dicembre, con diversi appuntamenti.

Si parte con “Donna, energia della terra e del fuoco”, in programma il 7, 14, 21 e 28 novembre alle 9.30 al Centro Attività Sociali San Giovanni. Si tratta di un percorso di arteterapia al femminile dedicato alle partecipanti di “Spazio Donna”, un laboratorio creativo dove le emozioni si traducono in colore, materia e gesto, per promuovere consapevolezza di sé e benessere interiore.

Il 21 novembre, alle 20.30 in Sala Consiliare, sarà la volta dell’incontro “L’ultima telefonata – L’amore non è violenza”, una serata di confronto con psicologi, avvocati, rappresentanti dei Carabinieri e del Centro Antiviolenza, per ribadire un messaggio fondamentale: non bisogna avere paura di chiedere aiuto. Evento ad ingresso libero a cura del Comitato Croce Rossa Italiana Casarsa in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità.

Sabato 22 novembre, alle 11.00, sempre in Sala Consiliare, verrà presentato il progetto “Oltre i muri – The Dreamers”, un’iniziativa che racconta il coraggio delle donne e delle giovani del Burkina Faso impegnate in percorsi di formazione e autoimprenditorialità. L’evento ad ingresso libero sarà accompagnato da una mostra fotografica e documentaria, visitabile su prenotazione nei pomeriggi del 22, 23, 29 e 30 novembre.

La stessa giornata si concluderà, alle 20.45 al Teatro Pasolini, con “L’inferiorità mentale della donna”, spettacolo teatrale interpretato da Veronica Pivetti. Con ironia e intelligenza, l’attrice smonta secoli di pregiudizi e pseudoscienze che hanno tentato di giustificare la presunta inferiorità femminile. Ingresso a pagamento (Biglietti: intero 20 euro, ridotto 18 euro, under 25 10 euro). A cura dell’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità in collaborazione con Ert Fvg.

Il 28 novembre, alle 18.00 in Sala Consiliare, sarà protagonista Rossana Tescaroli con la presentazione del suo libro “Anima diAmante”, testimonianza di una dolorosa truffa affettiva nata sui social network. Un racconto autentico e coraggioso che mette in luce una forma subdola di violenza psicologica, capace di minare la fiducia e l’autostima. Evento ad ingresso libero a cura di Acta, Biblioteca Nico Naldini e Assessorato alle Pari Opportunità.

A chiudere il calendario, giovedì 4 dicembre alle 20.30 in Sala Consiliare, l’incontro “Benessere donna – Ascoltare, capire, prevenire” con Daniela Pavan, primaria di Cardiologia. Un appuntamento dedicato alla salute del cuore femminile, per riflettere su come il genere influisca sui sintomi, i rischi e le strategie di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Serata ad ingresso libero a cura dell’Associazione Donne&Società in collaborazione con Assessorato Pari Opportunità e Commissione Regionale Pari Opportunità Fvg.