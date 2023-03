Il Consigliere regionale Furio Honsell – rettore dell’Università di Udine dal 2001 al 2008 e sindaco di Udine dal 2008 al 2018 – e la storica Mirta Čok – Presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Trieste dal 2011 al 2016 – candidati alle elezioni regionali per Open Sinistra FVG, incontreranno le elettrici e gli elettori sabato 25 marzo alle ore 10.30 presso l’Antico Caffè San Marco a Trieste, in via Cesare Battisti, n. 18.

All’incontro pubblico intitolato “Trasportiamo” Trieste nel futuro. No all’Ovovia, per una sostenibilità europea, partendo dai temi della mobilità ciclabile, della manutenzione della strade che attraversano il Carso e dell’Ovovia, verranno illustrate le nostre idee e prospettive per una più efficace pianificazione urbana e per servizi di trasporto persone e merci di qualità e maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. Saranno presenti l’ingegnere ed esperto di infrastrutture e trasporti Mario Goliani e il coordinatore delle comunelle-jusi-srenje della provincia di Trieste Carlo Grgič.