Trasporto pubblico locale: Spitaleri, sconti indiscriminati sono ingiustizia sociale

“Poteva essere un intervento sensato ma ancora una volta la Giunta Fedriga ha scelto di fare regalini elettorali col denaro pubblico. In tempi di inflazione e caro energia, distribuire sconti per l’autotrasporto a prescindere dal reddito e senza alcuna progressività è un’ingiustizia sociale. Fedriga non vuole dare aiuto a chi ha bisogno, siano anziani o giovani, vuole dare bonus elettorali a tutti, anche ai ricchi. E ricordiamo che se dai a chi ha già molto, togli a chi dovrebbe avere qualcosa in più. A queste condizioni, Fedriga faceva prima a ordinare all’assessore Zilli di mandare 50 euro, dalle casse regionali, a tutti i cittadini della regione FVG insieme al suo “santino” elettorale. La giunta Fedriga ha fatto orecchie da mercante alle richieste delle opposizioni di una diversa politica sul TPL, ora almeno non ci venga a raccontare che così si incentiva l’uso dei mezzi pubblici”. Lo afferma il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, commentando l’annuncio della nuova scontistica del 50 per cento sugli abbonamenti su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, per over 65 e studenti.