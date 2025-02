Tre anni fa la morte di Lorenzo. Evento a Udine e Mattarella scrive messaggio alla Regione Fvg: “Garantire sicurezza ai giovani”

Mentre all’auditorium Zanon di Udine si svolgeva l’iniziativa “La carta di Lorenzo, per una scuola in sicurezza” (per ricordare Lorenzo Parelli a 3 anni dalla scomparsa) il presidente della Repubblica Sergio Mattarella postava un appello riferendosi proprio alla Carta di Lorenzo che come è noto promuove ambienti di lavoro sicuri per i giovani nata dopo la tragedia che vide la morte di Lorenzo Parelli. “In un contesto in cui la sicurezza sul lavoro è tema determinante per garantire l’effettività della tutela dei diritti fondamentali che la Repubblica riconosce a ciascuna persona, scrive Mattarella, la Carta di Lorenzo rappresenta un appello permanente rivolto ad assicurare una sinergia tra gli enti di formazione e le imprese per garantire ambienti di lavoro sicuri, dove lo studente sia posto in una condizione di centralità. La tragica morte di Lorenzo Parelli durante uno stage a Udine ha drammaticamente richiamato l’attenzione dell’intera società italiana sui processi che accompagnano i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro”. Il messaggio è stato inviato dal capo dello Stato al presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Accorciare la distanza tra giovani e lavoro si accompagni al rispetto della loro dignità di persone, di lavoratori, di cittadini. Auspico che l’evento formativo “La Carta di Lorenzo, per una scuola in sicurezza” possa contribuire efficacemente a questo scopo”, prosegue il capo dello Stato.