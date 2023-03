Tre gravi infortuni oggi in Friuli. Dei due giovani operai coinvolti uno è morto e l’altro lotta fra la vita e la morte. Serie anche le condizioni di un 33 enne

Tre gravi infortuni sul lavoro in un giorno. In Fvg la sicurezza sui luoghi di lavoro sembra decisamente obiettivo ancora lontano. I due infortuni più gravi nella Destra Tagliamento, è più precisamente a Fontanafredda e Maniago. Nel particolare alla Terex di Fontanafredda un operaio 22 enne è stato travolto da un macchinario collegato ad una gru di oltre 40 quintali. Da quanto fin qui emerso intorno alle 15, il pesante manufatto si sarebbe sganciato dalla catena alla quale era attaccato travolgendo l’operaio . L’uomo sarebbe stato colpito nella parte superiore del corpo riportando lesioni alla testa e al torace. A dare l’allarme i colleghi di lavoro. Sul posto sono giunti ambulanza, automedica ed elisoccorso oltre ai carabinieri di Fontanafredda per i rilievi. L’operaio, una volta stabilizzato sul posto è stato elitrasportato all’ospedale di Udine in codice rosso. Altrettanto drammatico l’infortunio di Maniago, dove un giovane operaio, appena ventenne, è caduto da una altezza di oltre 15 metri mentre si trovava nell’area di una attività produttiva a Dandolo. Il giovane soccorso dal personale medico. Sul posto una ambulanza da Maniago, una automedica e l’elisoccorso. Il ragazzo è stato preso in carico dal personale sanitario che ha avviato una lunga rianimazione proseguita in ambulanza anche durante il trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il ventenne privo di conoscenza è apparso subito gravissimo tanto da non poter essere elitrasportato. Putroppo è deceduto in spedale per le gravissime lesioni. Meno grave ma certamente molto serio il terzo infortunio di giornata. A Paluzza un operaio 33enne ha riportato lo schiacciamento di entrambe le gambe. L’infortunio sul lavoro questa mattina alla segheria De Infanti di Paluzza. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri l’operaio ha riportato lo schiacciamento dopo che alcuni tronchi gli sono caduti addosso. L’uomo soccorso dal personale sanitario, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Tolmezzo.