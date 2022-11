Trentennale formazione vitivinicola Uniud, domani a Udine l’evento celebrativo

Il corso di laurea in Viticoltura ed enologia dell’Ateneo friulano compie trent’anni: un anniversario che sarà festeggiato a Udine domani, sabato 19 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, al polo economico e giuridico di via Tomadini 30/A. Nell’Aula 3 “Marzio Strassoldo” saranno approfonditi gli aspetti didattici, la situazione del settore, i progetti per il futuro, e celebrati i laureati. Sarà presente fra gli altri il prorettore Andrea Cafarelli.

Il programma dell’evento “30 anni di vite” prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi di vari docenti del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali: Emilio Celotti parlerà del percorso iniziato trent’anni fa; Enrico Peterlunger dell’internazionalizzazione della formazione; Roberto Zironi del nuovo Master di I livello in Gestione della filiera vitivinicola, al via a gennaio; Lucilla Iacumin, coordinatrice del corso di laurea in Viticoltura ed enologia, proporrà le sue riflessioni sul prossimo trentennio.

Spazio poi a uno sguardo nazionale e internazionale sul settore: Luigi Moio, presidente dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (Oiv), interverrà su “Il futuro della vitivinicoltura nel mondo”, mentre Pierluigi Zama, vicepresidente nazionale Assoenologi, e Matteo Lovo, presidente regionale dell’organizzazione, sulle “Nuove sfide per l’enologo del futuro”. Seguirà una tavola rotonda su “La formazione dell’enologo in Italia”, con: Angelita Gambuti, presidente del Coordinamento universitario nazionale dei corsi di laurea in Viticoltura ed Enologia (Cuve); Lucilla Iacumin, dell’Ateneo friulano; Eugenio Pomarici, dell’Università di Padova; i rappresentanti di Assoenologi e dei laureati.