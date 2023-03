Trieste: La replica odierna di oggi venerdì 31 marzo dello spettacolo “La madre” è cancellata a causa di gravi motivi famigliari della protagonista Lunetta Savino

A causa di gravi motivi famigliari che hanno colpito la protagonista Lunetta Savino, la replica di oggi venerdì 31 marzo dello spettacolo “La madre” è cancellata e sarà recuperata domenica 2 aprile alle ore 20.30, sempre al Teatro Orazio Bobbio.

I biglietti già acquistati sono validi automaticamente per la replica del 2 aprile alle ore 20.30, mantenendo i posti precedentemente scelti. La biglietteria del teatro proverà a contattare in tempi brevi tutti gli abbonati e gli spettatori per comunicare individualmente lo spostamento. Per ulteriori informazioni contattare la biglietteria del Teatro (Via del Ghirlandaio, 12 • tel. 040.390613/948471) Orari e date delle altre repliche (1 aprile ore 20.30 e 2 aprile ore 16.30) rimangono invariati.