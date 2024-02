TRN Trio domenica Domenica 3 marzo all’Auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone

Domenica 3 marzo alle 11.00, protagonista sarà il TRN Trio, l’Ensemble cameristico composto da tre studentesse dell’Accademia di Lubiana: Rebeka Dobravec pianoforte, Neža Nahtigal violino, Tara Korica violoncello.

In programma una selezione di pagine musicali che ci farà viaggiare dal classicismo di Haydn con il Trio n. 39 in sol maggiore Hob. XV:25, al romanticismo di Dvořák, sulle note del Trio op.90 in mi minore “Dumky”, fino alle sonorità contemporanee di due brani datati 2023, il primo è una compisizione del finlandese Tuomas Turriago, pianista e direttore d’orchestra del quale sarà eseguito “Panta Rhei, Capriccio for Piano”. Il secondo, “Under your skin”, firmato da una giovane compositrice slovena, Klara Mlakar, classe 1999, una partitura commissionata da IMAGO.

TRN in lingua slovena significa “spina di rosa”, un nome che “schiude” l’Ensemble sbocciato nel 2019 presso l’Accademia di Musica di Lubiana, sotto la guida del professor Janez Podlesek. Il repertorio della formazione spazia dal XVIII secolo ai giorni nostri, le tre musiciste si esibiscono con passione ed entusiasmo e sanno conquistare il pubblico con le loro intense interpretazioni musicali. Il Trio si è esibito nell’ambito dei cicli di concerti solistici e da Camera dell’Accademia di Musica a Lubiana nel 2021 e nel 2023. Nel settembre 2021 hanno tenuto un concerto a Bruxelles. Nel 2022, il trio ha frequentato la Masterclass AMA a Vienna, sotto la guida di Jean-Bernard Pommier e Olga Martinova. Dopo aver terminato la masterclass, si sono esibiti alla Mozarthaus Vienna. Dopo molte esibizioni a Lubiana, Ptuj e nella regione di Maribor, il Trio ha concluso la stagione concertistica 2021/2022 con i recital di Capodistria, Celje e Lubiana, tutti organizzati dalla Jeunesses Musicales Slovenia. Il concerto eseguito alla Filarmonica slovena è stato registrato e successivamente trasmesso su Ars, la radio nazionale slovena di musica classica. Nel marzo 2023, il trio ha partecipato al concorso musicale internazionale Ilmari Hannikainen in Finlandia, dove si è qualificato per le semifinali. Nella stagione 2022/2023 ha partecipato a numerosi eventi, organizzati dalla Città di Lubiana e dall’Accademia di Musica; hanno suonato anche a festival Nei Suoni Dei Luoghi. Nell’attuale stagione 2023/2024 il trio ha già tenuto concerti a Lubiana, Ljutomer e Hrastnik, con grande successo.

La 47° edizione di Musicainsieme è ideata e promossa dal Centro Iniziative Culturali Pordenone a cura dei Maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai, per il coordinamento della Presidente Maria Francesca Vassallo.

Ingresso gratuito.