«Truffe agli anziani: come prevenirle» Anap Fvg lancia la campagna di sensibilizzazione e il Vademecum delle buone pratiche

Anap Fvg, l’associazione degli artigiani pensionati di Confartigianato, lancia la campagna di prevenzione «Più sicuri insieme». Intervengono, fra gli altri, prefetto e questore Trieste, vertici di Carabinieri e Guardia di Finanza, il vicario del vescovo di Trieste con i rappresentanti di Anap Fvg e Anap nazionale.

«Truffe agli anziani: come prevenirle» è il tema che sarà affrontato lunedì 29 maggio dalle ore 10 all’hotel Savoia Excelsior Palace di Trieste su iniziativa del Gruppo Anap-Confartigianato del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con quello di Trieste e il sistema Confartigianato-Imprese locale.

L’evento è inserito nella campagna di sensibilizzazione «Più sicuri insieme» promossa a livello nazionale in collaborazione con il Ministero dell’Interno e le forze di polizia ed è corredato da un vademecum di buone pratiche da mettere in atto per non incappare in truffe in diversi contesti, l’evento «intende porre l’accento sulla prevenzione, unica vera arma di difesa da un complesso di tecniche truffaldine sempre più variegate, articolate e tecnologicamente sofisticate», anticipa il presidente regionale Pierino Chiandussi.

Indirizzi di saluto:

Lino Calcina – Presidente di Confartigianato-Imprese Trieste

Massimo Tognolli – Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste

Sebastiano Callari – Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Interventi:

Pierino Chiandussi – Presidente del Gruppo ANAP-Confartigianato del Friuli Venezia Giulia

Pietro Signoriello – Commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia e Prefetto di Trieste

Pietro Ostuni – Questore di Trieste

Mauro Carrozzo – Comandante Provinciale dei Carabinieri di Trieste

Giovanni Torino – Comandante del I Gruppo di Trieste della Guardia di Finanza

mons. Ettore Malnati – Vicario del Vescovo di Trieste per il laicato e la cultura

Conclusioni:

Guido Celaschi – Presidente nazionale di Anap-Confartigianato

Graziano Tilatti – Presidente di Confartigianato-Imprese Friuli Venezia Giulia