Tutti i segreti del project management: workshop di UniUd lunedì 22 febbraio

Quali sono le competenze trasversali essenziali di un project manager? Come si gestisce al meglio un progetto di gruppo? A queste domande cercheranno di rispondere esperti e studenti nel webinar “It’s PM o'clock! Dentro le logiche del Project Management” in programma lunedì 22 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, sulla piattaforma Microsoft Teams. Il link per la partecipazione verrà inviato previa compilazione del form di iscrizione (https://forms.gle/AdaoDL5SqhAxshyQ8) entro sabato 20 febbraio.

L’incontro è dedicato alla memoria di Marta Gori, studentessa del corso in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni e project manager dell’evento.

Il webinar ha l’obiettivo di delineare un quadro generale delle logiche sottese alla realizzazione di un progetto in gruppo, con il supporto di alcuni dei principali strumenti organizzativi del Project Management, e di fornire suggerimenti e best practice per migliorare la qualità del lavoro in team, tanto in ambito progettuale quanto personale.

L’appuntamento, aperto a tutti gli interessati, è organizzato dagli studenti del Laboratorio di Project Management del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni a conclusione del loro percorso di formazione. Le tematiche esposte dai gruppi di lavoro verteranno su quattro macro-argomenti: il feedback, il brainstorming, l‘active listening e il team building.

Il programma della mattinata prevede inizialmente i saluti istituzionali di Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, e di Dalia Vodice, specialista PMP e docente del laboratorio di Project management. Seguiranno, alternandosi, le presentazioni degli studenti e gli interventi di Paola Mosca, presidente del PMI Southern Italy Chapter ed esperta nella valorizzazione delle competenze delle risorse umane, del coaching e delle soft skills, e di Elisa Alessi Celegon, direttrice aggiunta del Branch Veneto del PMI-Northern Italy Chapter, che si occupa attualmente di Project Management e Business Analysis. Al termine dell’incontro verrà dedicato uno spazio per le domande dei partecipanti.

Agli studenti dei corsi in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni verrà prevista l’assegnazione di 0,25 CFU. Per informazioni o segnalazioni relative ed eventuali problemi di acceso è possibile inviare una mail a identitadigitle.rp@uniud.it.