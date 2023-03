Tutto esaurito per gli Oblivion a Talmassons. Lo spettacolo chiude la Stagione del Circuito ERT

Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – in arte gli Oblivion – in oltre 10 anni di carriera teatrale sono diventati dei beniamini del pubblico del Friuli Venezia Giulia, dove hanno portato in tournée tutti i loro spettacoli. Oblivion Rhapsody, ultima “fatica” artistica del quintetto, presenta la versione acustica del meglio dello loro repertorio. I cinque “madrigalisti moderni” saranno in scena domenica 12 marzo alle 20.45 all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons, appuntamento che chiude il cartellone 2022/2023 e ha già fatto segnare il tutto esaurito, come è avvenuto per tutte le serate della Stagione curata dall’ERT FVG con l’amministrazione comunale. Sono passati ormai 13 anni da quando gli Oblivion divennero virali sul web con la loro versione dei Promessi Sposi in 10 minuti. Dopo l’approdo in televisione e in teatro, ora, in piena crisi di mezza età, i cinque sfidano se stessi con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia: cinque voci, una chitarra e un’infinità di parole, suoni e note, scomposti e ricomposti, che prendono nuova vita.

Gli Oblivion saliranno sul palcoscenico, nudi e crudi, per distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri.

Oblivion Rhapsody ripercorre la loro storia e le loro migliori performance, dalle famose parodie dei classici della letteratura alla comica dissacrazione della musica, con sketch inediti e succose novità. Un viaggio visionario che racconta anni di raffinate e folli sperimentazioni, senza soluzione di continuità, al confine fra genio e follia, intrattenimento leggero e intelligente demenzialità.