Tutto pronto per Tiere Teatro Festival, la prima biennale di teatro antico del Fvg

Sarà l’oro appena conquistato alle Olimpiadi di Parigi dall’udinese Mara Navarria a illuminare il debutto della seconda edizione di Tiere Teatro Festival organizzato da Anà-Thema Teatro. Proprio come si aprivano le Dionisiache nell’antica Grecia, domenica 25 agosto alle 19.30 al Forte di Osoppo, infatti, sarà la schermitrice friulana ad accendere il braciere con la fiaccola portata dalle vestali che scenderanno dalle rovine del forte. Una cerimonia alla quale porteranno i propri saluti le autorità locali e regionali, oltre al direttore artistico del festival Luca Ferri.

È tutto pronto, quindi, per il ritorno della Biennale internazionale di teatro antico Tiere Teatro Festival, il primo festival di teatro antico mai realizzato in Friuli Venezia Giulia e il primo ad avvicinare due mondi, quello del teatro e dello sport, tra cui da sempre esistono profonde affinità.

Otto, in tutto, i palcoscenici allestiti e pronti ad ospitare dal 25 agosto al 1° settembre spettacoli, incontri, conferenze, esibizioni, laboratori, workshop e conferenze. Prime assolute, ospiti importanti, competizioni sportive, concerti, incontri, presentazioni e molto altro, dunque, che porteranno indietro le lancette dell’orologio ai tempi dell’antica Roma e dell’antica Grecia.

Il debutto

Il via, come detto, sarà domenica 25 agosto alle 17 con “Il salotto di Ermes”, l’appuntamento condotto dal giornalista Mario Brandolin che incontrerà l’attrice Manuela Mandracchia, una delle interpreti più affermate del teatro italiano, compreso quello antico, e nota al grande pubblico del cinema e della radio. A seguire, alle 18, la maratonina non competitiva di 7 chilometri organizzata dall’associazione Maratonina Udinese. Chiusura di giornata con l’evento clou “Parole e musica dall’antica Grecia”, spettacolo che vedrà sullo stesso palco Manuela Mandracchia, Luca Ferri e Luca Marchioro, affiancati dal soprano Elena Pontini e dall’arpista Emanuela Battigelli, gemonese di nascita a prima arpista nella storia della Biennale di Venezia dove l’arpa è stata presentata (alla 63a edizione) come strumento solista.

Gli spettacoli

Tantissimi, si diceva, gli appuntamenti di teatro e altrettanti quelli legati allo sport. Si va dalla riproposizione della famosa Via Crucis di Ciconicco di Fagagna, “Passio Populi”, allo spettacolo di circo-teatro acrobatico “Mythos”. Grande attesa anche per “Sette contro Tebe” di Eschilo realizzato in collaborazione con il Teatro Greco di Siracusa, così come per “Figli di Abramo” con il regista e drammaturgo Stefano Sabelli, o ancora per “La donna di Samo” di Menandro che porterà sul palco le antiche maschere atellane. Danza protagonista poi nella penultima serata del festival, sabato 31 agosto, con “Fenicie”, tratto da La Fenicie di Euripide. Il primo studio dello spettacolo debutterà in prima nazionale grazie alla produzione di Balletto Civile per l’ideazione, regia e coreografia di una sempre straordinaria Michela Lucenti. Gran finale, domenica 1 settembre, con il pranzo greco condito da danze tradizionali e lo spettacolo itinerante di Anà-Thema “Odissea”.

Lo sport

Dopo la Ttf Run, il pubblico potrà anche assistere all’esibizione di rapaci a cura degli Acrobati del Sole, alla dimostrazione aperta di rugby con gli atleti della Rugby Udine. A questi si aggiungono show cooking, lezioni di yoga, laboratori-spettacoli sulle maschere antiche e molto altro ancora.

Il programma completo è consultabile sul sito dedicato www.tiereteatrofestival.com. Inoltre i vari programmi di sala saranno scaricabili direttamente tramite degli appositi QR code posizionati all’ingresso di ogni spettacolo. Per informazioni e prenotazioni 04321740499 – 3453146797 info@tiereteatrofestival.com.

