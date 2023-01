Ucraina: Rojc, identità Pd coincide con difesa popolo invaso

“La difesa della libertà e della democrazia sono parte inscindibile e non negoziabile dell’identità del Partito democratico. Questo punto etico-politico coincide con il sostegno determinato e concreto al popolo ucraino invaso e massacrato, impone di lasciar da parte calcoli di convenienza immediata o non chiare tentazioni terziste. La minaccia dell’escalation brandita da Putin e Lavrov, non può essere un argomento per smettere di fornire strumenti di difesa all’Ucraina, pur perseguendo ogni sforzo diplomatico. Per essere credibile, ogni iniziativa diplomatica internazionale per la pace deve essere perseguita in un ambito di sicurezza per l’aggredito e per l’Unione europea”. Lo dichiara la capogruppo Pd in commissione Politiche europee al Senato Tatjana Rojc, commentando tra l’altro la presa di posizione dell’ex presidente Usa Donald Trump contro l’invio di tank alle forze di Kiev.

“La logica di offrire il sacrificio del più debole per placare il più forte – aggiunge Rojc – non ha niente a che fare con i valori fondanti dell’Europa”.