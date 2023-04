Udine, Concerti a Palazzo: Carlo Corazza chiude la rassegna udinese Il celebre pianista e compositore si esibirà venerdì in Sala Ajace

Ultimo appuntamento per la rassegna Concerti a Palazzo venerdì 28 aprile alle ore 17. Il concerto, organizzato in Sala Ajace dagli Amici della Musica di Udine in collaborazione con il Circuito ERT, avrà per protagonista il pianista e compositore Carlo Corazza. Laureato in Musicologia, diplomato in Pianoforte, Composizione, Didattica e Musica da camera a Vienna, Carlo Corazza è attivo come concertista e compositore; ha ricevuto numerosi riconoscimenti e il suo CD Dreamer’s Landscape, contenente brani per piano solo, ha vinto nel 2020 la medaglia d’argento ai Global Music Awards in California nella categoria miglior album e miglior compositore.

Il programma si apre con un poker di sonatine in stile modale da lui composte e dedicate ai quattro elementi: Sonatina dell’Aria nel cielo (Al confine con lo spazio, Toccata), Sonatina friulana (Stajare, Echo della Terra, Nuova Furlana campestre, Tema variato, Schiarazule Marazule), Sonatina dell’Acqua (Lo scorrere del ruscello / Specchi d’acqua / Piccola cascata di montagna) e Sonatina del Fuoco (L’accensione del fuoco, Braci, Attorno al fuoco). A seguire, l’Improvviso op. 142 n. 2 di Schubert e una serie di brani dello stesso Corazza: In forma di sogno, Volo, Isonzo, Di te… Profumo. I biglietti d’ingresso (prezzo unico 10 euro, studenti 3 euro) si possono acquistare direttamente in loco, prima dell’inizio del concerto. Per i possessori di FVG Card l’ingresso è gratuito.