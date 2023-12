Udine: Crolla un albero in piazza Primo Maggio. Danni a veicoli in sosta. Al Lavoro Vigili del fuoco e addetti del Verde comunale

Nel pomeriggio di oggi lunedì 4 dicembre 2023, poco dopo le 15, in Piazza Primo Maggio – lato Liceo Stellini – è crollato un Ippocastano, che ha occupato interamente la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli addetti del Verde pubblico del Comune di Udine, che si sono messi subito all’opera per rimuovere il tronco e liberare quanto prima la strada, grazie anche all’ausilio di una gru. Da quanto è emerso, si ipotizza che il crollo sia dovuto allo stato di salute delle radici, che sono state oggetto di recisioni nel corso degli anni. Si è riscontrato infatti un marciume radicale alla base, che era possibile verificare solo attraverso specifiche analisi strumentali. L’albero ha danneggiato due veicoli parcheggiati sulla piazza, per i quali si provvederà al risarcimento. Il Comune di Udine provvederà a fare la diagnosi della parte interna (tomografia) degli altri ippocastani presenti nelle vicinanze per verificare il loro stato di salute. Inoltre, nelle ultime settimane si sono svolte le operazioni, ancora in corso, di censimento, identificazione e verifica di circa 3 mila alberi presenti sul territorio comunale.