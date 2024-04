Udine: digitalizzazione e intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, incontro lunedì in sala Ajace

Innovazione digitale e intelligenza artificiale nei processi della pubblica amministrazione. Sono questi i macro-temi al centro dell’incontro “I progetti di trasformazione digitale del PNRR. Il percorso innovativo del Comune di Udine”, in programma nella mattinata di lunedì 15 aprile in Sala Ajace.

Il Comune di Udine, con la collaborazione del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha organizzato l’evento per raccontare gli step del suo percorso nell’innovazione, un impegno che negli ultimi anni si è molto allargato, con l’obiettivo di una pubblica amministrazione sempre più efficiente, trasparente e all’avanguardia nelle tecnologie digitali.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati dalle 9.30 alle 12.30, in Sala Ajace, a Palazzo D’Aronco. Per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il link: https://forms.gle/gz8Veb3tniKiMF1YA.

Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Alberto Felice De Toni, interverranno Sebastiano Callari, Assessore regionale ai Sistemi informatici in rappresentanza della Regione FVG, il Presidente di Insiel Diego Antonini e Luca Rigoni, rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al tavolo con il dottor Antonio Scaramuzzi del SSIT di Udine, l’ingegnera Sara Guttilla e l’ingegner Vincenzo Masciullo del DTD si discuterà del percorso di digitalizzazione che il Municipio udinese ha adottato nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma l’occasione sarà ottima anche per presentare alcune strategie innovative e sperimentali che prenderanno il via nei prossimi mesi.

Nell’ambito di questi progetti, nella seconda parte della mattinata, con gli assessori Gea Arcella e Andrea Zini, la dott.ssa Anna Mareschi Danieli, Vice Presidente di Confindustria Udine, il Prof. Gian Luca Foresti, dell’Università di Udine, il dott. Fabiano Benedetti, CEO di Beantech Srl e il notaio Michele Nastri, esperto in nuove tecnologie, si parlerà in particolar modo di intelligenza artificiale e del suo impiego nella classificazione e archiviazione dei documenti ufficiali, soprattutto nel campo dell’Edilizia, ma anche di IA generativa (sistemi statistico-informatici in grado di generare testo, immagini o altri media in risposta a richieste specifiche) che può rappresentare uno strumento utilissimo per la compilazione precisa, completa e puntuale dei documenti amministrativi del Comune.