Udine: Domani “Concerto a palazzo” da Chopin a Piazzolla in sala Ajace

Nuovo appuntamento per i Concerti a Palazzo venerdì 17 marzo alle ore 17 con gli Amici della Musica di Udine, che ospitano in Sala Ajace il duo violoncello e pianoforte formato da Sergio Patria ed Elena Ballario. Un’intesa che si celebra in 35 anni di attività continuativa. La coppia di artisti è ormai di casa sui palcoscenici delle principali stagioni concertistiche italiane ed europee, con un repertorio che spazia dai grandi classici accostati a composizioni inedite originali, fino a trascrizioni arrangiate appositamente da Elena Ballario ed eseguite in esclusiva dal duo, sodalizio oltre che per la musica anche nella vita.

Il concerto propone un programma alquanto eterogeneo: si apre con la Sonata op.65 dedicata ad August Franchomme di Fryderyk Chopin, prosegue con la Sonata op.40 di Léon Boellmann e si conclude con Le grand Tango di Astor Piazzolla.

I biglietti d’ingresso (prezzo unico 10 euro, studenti 3 euro) si possono acquistare direttamente in loco, prima dell’inizio del concerto. Per i possessori di Fvg Card l’ingresso è gratuito.