Udine: Domenica 9 giugno, mercatini e laboratori al Parco Brun in Chiavris

Una quarantina gli espositori di artigianato locale che parteciperanno al secondo Buddy al Parco del 2024, a cui si vanno ad aggiungere i laboratori per bambini e ragazzi, la lettura dei tarocchi e lo Swap party. L’appuntamento è per domenica 9 giugno al Parco Brun in Chiavris, dalle 10.00 alle 17.00.

La novità del 2024 è l’appuntamento con i Buddy al Parco anche a Parco Brun in Chiavris, grazie alla collaborazione con il Giangio Garden. Domenica 9 giugno saranno una quarantina le bancarelle di artigianato che potrete trovare nel bellissimo Parco Brun, area verde attrezzata con giochi per bambini e chioschi, a due passi dal centro.

Anche per questa domenica i Buddy propongono sette laboratori per bambini, ragazzi e adulti, un’ampia scelta di attività per cui per è già possibile prenotarsi.

L’evento aprirà con due laboratori: alle 10.00, il primo, “CREA IL TUO BRACCIALE CON NINI LOVE CROCHET”. per esplorare il mondo creativo delle fettucce e dell’uncinetto e creare bellissimi braccialetti personalizzati insieme a Lisa.

Il secondo, sempre alla stessa ora, “CREA IL TUO ACCHIAPPASOGNI CON MAKARI LUNAR”, dai 7 anni in su.

Alle 10.30 YOGA BIMBI, dai 3 agli 8 anni con prenotazione obbligatoria (https://bit.ly/YogaBimbiAlParco9_06). Federica, insegnante metodo Yoga In Fiore, trasporterà in un mondo magico i nostri piccoli partecipanti attraverso un albo illustrato, giochi di movimento, disegni e colori ed esercizi di respirazione e rilassamento.

Si proseguirà con “BAMBOLE AMIGURUMI CON IL LABORATORIO DI PEZZA”, dalle 11 alle 13, dai 10 anni in su, prenotazione obbligatoria, Maria Pezza: t. 340 242 0560, illaboratoriodipezza@gmail.com.

Alle 14:00 “SCOPRI IL MONDO DEL MIELE CON L’APICOLTORE”, Marco ci condurrà in un viaggio affascinante nel mondo delle api, grazie all’Azienda Agricola Apicoltura Cedarmas. Per tutte le età, prenotazione obbligatoria, telefonare o scrivere: t. 349 164 6711

Allo stesso orario anche “PERLINE DI CARTA CON ALICE CASAGRANDE, per imparare a creare delle perline di carta e realizzare collane e braccialetti originali. Dai 6 anni in su, Alice: 3458119831.

Nel pomeriggio alle 14.30 “FACCIAMO ALL’UNCINETTO? CON GRAZIELLA, dai 12 anni in su, per impare insieme i punti base del lavoro all’uncinetto. Per prenotazioni chiamare al 320 467 6793.

Tutto il giorno sarà possibile interrogare le stelle e scoprire cosa riserva il futuro, grazie alla partecipazione di ROBE STELLARI, che proporrà la lettura del tema natale, transiti astrologici e oroscopo personale.

Tornerà anche lo SWAP PARTY dalle 15.00 alle 17.00 grazie all’ormai consolidata collaborazione con la Compagnia del Baratto Swap FVG: portatevi una borsa con vestiti e oggetti da scambiare, curiosate tra le bancarelle per barattare capi di abbigliamento, bigiotteria, giochi e libri. La partecipazione è libera e gratuita, unica regola: durante gli swap party non è possibile vendere o acquistare gli oggetti con denaro. Per informazioni: swapudine@gmail.com

L’appuntamento è dunque per domenica 9 giugno 2024 al Parco Brun in Chiavris, dalle 10.00 alle 17.00, con il secondo appuntamento di questa edizione per i Buddy al Parco.

Buddy al Parco Brun è un evento organizzato da SpiceLapis e Call me Buddy, con il patrocinio del Comune di Udine, con la collaborazione del Giangio Garden e con il supporto di Stampa in centro & Tutto Stampa e Cosafareaudine.

Per informazioni Facebook e Instagram: @callmebuddy.it