Udine: Matteo Mansi deluso lascia l’incarico sulla “proposta e vigilanza” sulla dismissione dei passaggi a livello

Oggi il componente del consiglio comunale Matteo Mansi, titolare della delega dedicata ad una attività di studio, proposta e vigilanza sulla “Riqualificazione della tratta ferroviaria urbana Udine-Tarvisio” conferita dal Sindaco Alberto Felice De Toni, ha deciso di rimettere al primo cittadino il titolo assegnato, “considerato, dopo attenta riflessione, di non poter adempiere all’incarico attribuitomi e con le finalità ad esso connaturate”. La notizia della decisione di Mansi di lasciare l’incarico si è diffusa anche a seguito di una nota del Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni: “Nella mattinata di oggi il componente del consiglio comunale Matteo Mansi, titolare della delega dedicata ad una attività di studio, proposta e vigilanza sulla “Riqualificazione della tratta ferroviaria urbana Udine-Tarvisio” conferita dal Sindaco Alberto Felice De Toni, ha deciso di rimettere al primo cittadino il titolo assegnato, “considerato, dopo attenta riflessione, di non poter adempiere all’incarico attribuitomi e con le finalità ad esso connaturate”. “Ringrazio il consigliere Matteo Mansi per l’impegno profuso in questi due anni e mezzo” è il commento del Sindaco. “Comprendo le ragioni della scelta. Il nostro obiettivo è comune, ovvero il superamento della cesura cittadina dovuta al passaggio della tratta ferroviaria. Rimangono diverse le valutazioni dei percorsi per raggiungerlo. Continueremo a lavorare per questo proposito con strumenti e modalità distinte”.

In serata è arriva anche una nota dal Partito Democratico: “Ringraziamo il consigliere Mansi per l’impegno profuso nell’esercizio della delega sin qui svolta. Apprezziamo la coerenza politica che ha sempre ispirato il suo lavoro e lo ha portato a rinunciare a un incarico distintivo. Ribadiamo massima stima e apprezzamento per la costanza e la serietà con cui ha portato nella politica e nell’amministrazione l’impegno di molti anni. Con Mansi proseguiremo, nel partito e nel gruppo consiliare, la collaborazione su temi di profondo interesse cittadino. Il Partito democratico continuerà a sostenere con determinazione la causa per la dismissione dei passaggi a livello e la risoluzione delle criticità rispetto al nodo ferroviario di Udine”. Lo dichiarano il capogruppo consiliare e il segretario cittadino del Pd, Iacopo Cainero e Rudi Buset, dopo che il consigliere comunale Matteo Mansi (Pd) ha rimesso al sindaco Alberto Felice De Toni la delega alla “Riqualificazione della tratta ferroviaria urbana Udine-Tarvisio”.”

Il Consigliere Mansi per chiarire meglio il suo pensiero e le motivazioni della scelta ci ha trasmesso un audio. Clicca per ascoltarlo: