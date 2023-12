Udine: Mercati comunali, prorogate per un anno le concessioni

Il Comune di Udine ha prorogato di un anno le concessioni per i mercati comunali cittadini. La scelta è stata approvata durante l’ultima Giunta dell’amministrazione cittadina, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Alessandro Venanzi.

“Abbiamo deciso di procedere con il rinnovo di un anno in attesa di capire quali saranno le novità del DDL Concorrenza, approvato proprio l’altro giorno dalla Camera. Inoltre in sede di concertazione avevamo proposto alla Regione un piano per intervenire sulla Ciclovia FVG 1 Alpe Adria, che passa anche per il centro di Udine. In questo bilancio 2024 il progetto non è stato finanziato, ma speriamo che le risorse possano essere reperite nel corso dell’anno. Grazie a questo investimento potremmo cambiare il volto anche dell’area di Via Zanon, dove passa proprio l’Alpe Adria”.

La delibera della Giunta comunale prevede di mantenere fino al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle concessioni in essere per il commercio su suolo pubblico delle aree dedicate al mercato, secondo il regolamento adottato a giugno 2023. Fra i mercati regolamentati sono presenti quelli dei fiori recisi e delle piantine ornamentali, i mercati di piazza XX Settembre e di via Zanon, quello di Vat, di via Riccardo di Giusto, di piazzale repubblica Argentina e il mercato dei Cimiteri Urbani.

Tutta la disciplina sui mercati cittadini però verrà modificata, probabilmente già in corso d’anno, per l’approvazione dei regolamenti conseguenti al Ddl Concorrenza già approvato dal Senato e che l’altro giorno ha incassato 153 voti favorevoli, 93 contrari e 16 astenuti. Il provvedimento, che era stato approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 21 aprile, rientra tra gli obiettivi del Pnrr di quest’anno per cui è obbligatoria l’approvazione in Parlamento e dei relativi decreti attuativi entro la fine del 2023. Fra le modifiche approvate dalla commissione Industria del Senato, in prima lettura, anche più poteri ai sindaci per la tutela delle botteghe storiche e maggiori tutele sui contratti con rinnovo tacito.

I settori sui quali il disegno di legge interviene riguardano, tra l’altro proprio le assegnazioni delle concessioni del commercio al dettaglio. Nel provvedimento è contenuta anche la proroga fino a dicembre 2024 per i dehors di ristoranti e bar. L’area di Via Zanon, storico itinerario cittadino lungo roggia, rappresenta una delle più antiche aree commerciali della città, con le sue bancarelle e i suoi locali.

“Proprio per valorizzare questo percorso” spiega ancora Venanzi “avevamo pensato di sfruttare il tragitto della FVG 1 Alpe Adria, una delle ciclovie più apprezzate in Europa e in Italia, per il centro cittadino. Il progetto a cui abbiamo pensato vede una completa riqualificazione dell’area, garantendo a pedoni e ciclisti una scenografica passeggiata in un ambiente completamente rivisto, mantenendo la tradizionale e storica parte del lungoroggia, ma garantendo spazi consoni e sottoservizi adeguati anche per i punti commerciali”.