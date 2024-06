Udine: Oltre 210 laureati e studenti e più di 1700 colloqui al job breakfast di ateneo

Sono stati più di 1700 i colloqui sostenuti da circa 210 laureati e studenti di tutti i corsi di studio dell’Università di Udine che hanno partecipato oggi alla nona edizione Job Breakfast, la fiera del lavoro all’aperto dell’Ateneo. Un evento unico a livello nazionale che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro cercando di mettere a loro agio i giovani candidati con metodi e approcci informali. Le 35 aziende di primaria importanza nazionale e internazionale presenti hanno proposto circa 460 opportunità professionali in tutti settori. Il career day dell’Ateneo si è svolto come di consueto nella suggestiva cornice di Piazza Libertà a Udine.

Dopo il tradizionale cappuccino e cornetto insieme ai rappresentanti delle aziende e degli enti presenti, si sono svolte le presentazioni aziendali. Una ad una le 35 realtà si sono alternate sul palco realizzato per l’occasione sotto la Loggia del Lionello. In 100 secondi hanno descritto cos’erano pronte a proporre in termini occupazionali. A seguire si sono svolti sotto la Loggia di San Giovanni i colloqui. Molti hanno consegnato il curriculum e chiesto informazioni sulle competenze più richieste.

Le aziende presenti appartengono a svariati settori, tra i quali aeronautico, aerospaziale, assicurativo, biomedicale, consulenza aziendale, creditizio, edile, elettronico, energetico, informatico, meccanica di precisione, metalmeccanico, navale, pubblica amministrazione, ricerca di personale e servizi. Le 35 realtà sono state ABS Acciaierei Bertoli Safau, AcegasApsAmga, Adriacos, Arpa Fvg, Amazon Logistics, Biofarma, Bluenergy Group, Carraro Group, Cimolai, Comark, Faber, Fantoni Group, Fincantieri, Friulia, Generali Italia, Giorgiutti & Di Barbara Associati, Gruppo Danieli, Gruppo Pittini, Hydro Extrusion Italy, I.CO.P., Lidl Italia, Lima Corporate, Mion Ventoltermica Depurazioni, Modine CIS Italy, Mountech, Omnia Tecnologies, PwC, Regione Friuli Venezia Giulia, Ryoma, Sisecam Flat Glass Italy, Sms Group, STI Engineering, Umana, Vega e Westinghouse Mangiarotti.