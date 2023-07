Udine: Piano marciapiedi, stanziati ulteriori 100.000 euro. I lavori riguardano le vie Abbazia, Nodari e Siracusa

Il Comune di Udine ha approvato, su proposta dell’assessore alla Viabilità e ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol, un aumento dello stanziamento dedicato alla realizzazione del piano marciapiedi. Si tratta di una integrazione a quanto già stabilito che si è resa necessaria per le modifiche e ampliamenti dei progetti già approvati. In particolare riguardano il rifacimento della superficie calpestabile e percorribile a piedi di via Abbazia, via Nodari e via Siracusa. Sono stati stanziati ulteriori 100 mila euro, oltre ai 500 mila già previsti dalle precedenti delibere – portando la cifra complessiva a 600 mila – per far fronte alle necessarie modifiche in corso d’opera. L’obiettivo finale degli interventi è quello di raggiungere un compromesso tra le esigenze di spostamento ed accessibilità dei mezzi, dei pedoni e dei ciclisti, coniugando però la sicurez za e la tutela dello spazio verde cittadino. Senza dimenticare l’intento di garantire opere durature nel tempo. “La strategia dell’amministrazione comunale è il riequilibrio degli spazi urbani”, ha commentato l’assessore Ivano Marchiol, “il nostro obiettivo è sì fornire servizi e strutture efficienti, accessibili e sicure ma senza dimenticare l’importanza degli spazi verdi e pedonali cittadini, in un’ottica di sostenibilità in cui non dev’essere il verde il primo a essere sacrificato per la realizzazione delle opere”. Si inserisce nel medesimo contesto lo stanziamento di giugno scorso, quando il comune ha approvato una variazione di bilancio di 400 mila euro per aumentare la quantità di alberi presenti in città, selezionati tra semenze adeguate alla crescita in un contesto cittadino. L’obiettivo non è solamente aumentare il verde, ma ottimizzarne la presenza e l’efficacia per migliorare la qualità della vita.