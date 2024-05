Udine: ‘Tiepolo d’Oro’, sabato 25 maggio le premiazioni all’Accademia di Belle Arti

Il ‘Tiepolo d’Oro’, la manifestazione promossa dall’Associazione ‘Vivere l’Accademia’ con l’obiettivo di valorizzare la mail art, ovvero opere esclusivamente nel formato di una cartolina postale, è giunto alla sua terza edizione. Si tratta di un concorso aperto a tutti gli artisti senza limitazioni geografiche, suddiviso in due categorie, fino ai 14 anni e dai 15 anni in su. La premiazione del ‘Tiepolo d’Oro 2023’ si terrà sabato 25 maggio, alle ore 11, presso la nuova ala della sede dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo”, in Viale Ungheria 18 a Udine.

Dalla sua nascita, la manifestazione ha fatto registrare un grande successo, con oltre 350 cartoline arrivate solo quest’anno: “E’ il segnale della riuscita di questo evento, che quest’anno ha voluto coinvolgere in modo più ampio le scuole medie della Regione.

Numerosi anche i lavori pervenuti da fuori Italia: per la prossima edizione, vogliamo quindi far conoscere questa forma d’arte in moltissime altre scuole oltre il territorio regionale”, spiega Maria Paola Frattolin, presidente dell’Associazione, nata per volontà di alcuni docenti, studenti e amici dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo”, per supportarla con iniziative di valore culturale per gli studenti e per il territorio.

Le 150 opere migliori, selezionate da una qualificata giuria composta da Francesca Agostinelli, Ivan Crico, Eva Comuzzi, Francesca Venuto, Mauro Mazzali e Diego Collovini, saranno esposte nella sala riunioni dell’Accademia fino al 15 giugno, oltre a essere pubblicate in un catalogo dedicato.

Fondazione Friuli, Confindustria Udine e Banca di Udine sono enti sostenitori dell’iniziativa fin dalla prima edizione del Premio.