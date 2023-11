Udine: Via Mercatovecchio si illumina di rosso in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Udine e Hera Luce hanno deciso di illuminare la città di rosso, un gesto simbolico per attirare l’attenzione del pubblico sul tema della violenza contro le donne, tristemente ancora all’ordine del giorno nelle cronache locali e nazionali. Nelle serate di sabato 25 e 26 novembre via Mercatovecchio sarà illuminata di rosso attraverso la proiezione di fasci luminosi sulla facciata della Loggia del Lionello che dà sulla via, sulla facciata della biblioteca civica Joppi, sul palazzo del Monte di Pietà e su alcuni scorci di altri palazzi che affacciano sulla strada. “Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha innescato una mobilitazione senza precedenti e ci porta a riflettere sulla violenza di genere come fenomeno strutturale”, ha commentato l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Udine Arianna Facchini. “I numeri si mantengono costanti da diversi anni, con una donna uccisa ogni tre giorni e una donna su tre che ha subito un qualche tipo di violenza nel corso della vita”, spiega l’Assessora Facchini. “Davanti a una piaga sociale che ha radici molto profonde, illuminare la via più importante del nostro centro storico ha valore simbolico, ma si inserisce in una linea politica molto chiara dell’Amministrazione, quotidianamente all’opera sul tema dell’uguaglianza e contro la violenza di genere”, queste le parole dell’Assessora. In occasione della giornata internazionale del 25 novembre il Comune di Udine ha realizzato, attraverso la Commissione Pari Opportunità e in collaborazione con enti e associazioni attive sul territorio, un calendario di eventi e attività con l’obiettivo di promuovere la cultura della parità, sensibilizzare e informare sul tema della violenza di genere. Appuntamento importante proprio sabato 25 novembre, quando andrà in scena sul palco del teatro Palamostre “RESPECT!”, un concerto-evento contro la violenza di genere, in collaborazione con CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, Associazione Living Music e ZeroSuTre APS.