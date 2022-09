Uil pensionati Fvg: giudicheremo governo da quanto contrasterà l’impoverimento delle pensioni

Il Consiglio regionale della UILP-FVG riunito il 21 settembre 2022 manifesta preoccupazione per la condizione di crisi economica e sociale che il paese sta affrontando e che rischia di aggravarsi nei mesi futuri. La crisi determinata dalle conseguenze della pandemia da Covid 19,ed il perdurare del conflitto russo- ucraino, non solo stanno vanificando la debole ripresa che era in atto, ma stanno causando un tangibile e drammatico aumento dell’inflazione. Impoverimento, di lavoratori e lavoratrici e di pensionati e pensionate, stanno creando una situazione di arretramento sociale. Oltre il 10% della popolazione “ISTAT” è in povertà assoluta. Il Consiglio regionale UILP-FVG esprime forte preoccupazione per la condizione di vita dei pensionati nella nostra regione, dove oltre 90.000 percettori di pensione sono sotto la soglia dei 1000 euro, e dovranno affrontare un aumento vertiginoso del costo delle utenze luce e gas proprio alle soglie dell’inverno. Inoltre la mancanza di un disegno complessivo da parte della regione sulla sanità pubblica, sofferente per una scarsità di operatori , peggiora il servizio rivolto ai cittadini, costretti sempre di più ad accedere a strutture private. Vista tale situazione il Consiglio regionale UILP-FVG confermando la attualità della nostra piattaforma unitaria del luglio 2020, afferma con forza la necessità che qualunque sia il governo “ la UILP giudica i Governi nel merito che scaturirà dal risultato elettorale della votazione del prossimo 25 settembre, lo stesso si impegni con azioni concrete a contrastare l’impoverimento delle pensioni e di tutelare il diritto alla salute tramite una sanità pubblica efficiente.