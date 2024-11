Ultime dichiarazioni dell’Assessore alla sanità Riccardi a San Vito al Tagliamento: dileggia le opinioni dei cittadini

“Il progetto di sanità regionale della Giunta Fedriga, comunicato ormai quotidianamente dal suo assessore che contemporaneamente dileggia le opinioni dei cittadini che dovrebbe rappresentare parlando dispregiativamente di “sacche di resistenza politiche e culturali che ostacolano il cambiamento”, è sempre più preoccupante. Il cambiamento proposto è quello di un ritorno alla visione della centralità del medico e dell’ospedale, cancellando la cultura che si era fatta strada negli ultimi decenni che prevedeva di mettere al centro la persona, il paziente. Di quale “cambiamento” parla l’Assessore? È un ritorno al passato, che prevede che il paziente si sposti a sue spese e vada alla ricerca del servizio sanitario, magari montando su un treno per Lourdes.

A distanza di un anno dalla chiusura unilaterale del punto nascita di San Vito al Tagliamento i disagi per le cittadine e cittadini del sanvitese sono decisamente aumentati, mentre i servizi privati continuano a crescere con il denaro pubblico.

Per questi motivi penso sia importante manifestare sabato 23 novembre a San Vito insieme al Coordinamento Sanvitese della Sanità Pubblica.

La voce dei cittadini deve essere ascoltata e rispettata anche da chi vuol fare la politica sanitaria ma di fatto è stato nominato dalla politica, senza farsi eleggere.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone.