Un fiore alle partigiane: 8 marzo con l’Anpi a Udine per l’omaggio alle donne che resistono

Domenica 8 marzo, il Coordinamento Donne dell’ANPI di Udine deporrà un omaggio floreale al monumento alla Donna Partigiana, come ogni anno. Una delegazione della sezione ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero Gianna”, insieme all’assessora comunale alle Pari Opportunità Arianna Facchini e alla presidente della Commissione Pari Opportunità Roberta Nunin, si ritroverà in piazzale Cavedalis, per onorare le partigiane e tutte le donne oppresse e in difficoltà che ancora oggi lottano per la pace e per la democrazia. L’appuntamento è alle 15.00. Poi le rappresentanti dell’ANPI si recheranno in cimitero per rendere omaggio ad alcune partigiane, tra cui Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”, Rosa Cantoni ”Giulia” e Niva Maria De Ponti. Fiori e mimose saranno collocati anche sulla pietra d’inciampo che ricorda Cecilia Deganutti. L’iniziativa rientra nel programma del Comune di Udine per la Giornata internazionale della donna.