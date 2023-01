Un libro su David Sassoli a un anno dalla scomparsa. I proventi al Cro di Aviano

Un anno dopo la scomparsa di David Sassoli, un libro racconta la sua passione per l’informazione e la politica, i proventi delle vendite andranno al Cro di Aviano, dove il presidente del Parlamento europeo, già giornalista Rai, è stato seguito e ha trascorso i suoi ultimi giorni. Il volume è stato presentato a Roma, con la presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il libro “La saggezza e l’audacia”, edito da Feltrinelli, che raccoglie i suoi discorsi per l’Italia e per l’Europa e trasmette l’esigenza che Sassoli sentiva di dare risposte concrete ai cittadini attraverso il rafforzamento della democrazia parlamentare e la promozione dei valori europei. Il ricavato della vendita del libro andrà ai progetti di ricerca scientifica del Cro, rappresentato a Roma dalla dottoressa Maria Grazia Michieli. “E’ stato un evento molto intenso e molto partecipato. La decisione della famiglia Sassoli di donare i diritti d’autore al nostro istituto una volta di più è stata una manifestazione del profondo affetto che univa il nostro istituto al presidente Sassoli. I fondi verranno utilizzati per progetti di ricerca e di formazione che tengono assieme il pensiero di chi dona e la carta valoriale dell’istituto: l’innovazione, la formazione, la protezione della salute e la centralità della persona, ma soprattutto il coltivare i talenti di ognuno, perché soprattutto i giovani ricercatori possano esprimere i loro valori e metterli a disposizione dell’intera comunità scientifica”.