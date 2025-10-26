“Un mare di archeologia” VI edizione del festival di divulgazione Storico-Archeologico ai Trieste

Si conclude domani, domenica 26 ottobre Un Mare di Archeologia, il festival archeo-storico che unisce passato e presente in un viaggio esperienziale dedicato soprattutto ai giovani che permette di rivivere il passato per comprendere il presente e che ha trasformato per 4 intense giornate Piazza della Borsa a Trieste in un vivace porto di idee, suoni, esperimenti e incontri.

Giunto alla sesta edizione, il festival — organizzato dalla Società Friulana di Archeologia ODV – Sezione Giuliana in collaborazione con Storigrafica APS e Associazione Musica Libera e co-organizzato dal Comune di Trieste con il contributo di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste e il sostegno di Fondazione CrTrieste, Le Fondazioni Casali e Zadružna Kraška Banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa — si è ormai consolidato come una delle iniziative culturali più innovative del territorio.

All’interno dello stand a ingresso libero allestito nella centralissima Piazza della Borsa – ancora domani, domenica 26 ottobre dalle 9 alle 14 – ci si potrà immergere in un viaggio nel tempo, grazie a incontri, conferenze, laboratori e grandi ospiti, tra cui spiccano i nomi della storica dell’arte Virtus Zallot e del Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica, Alessandro D’Alessio.

L’obiettivo del festival non è solo raccontare la storia, ma piuttosto renderla viva, accessibile e partecipata: far sì cioè che ragazze e ragazzi possano toccare con mano la memoria, comprendere le origini della nostra civiltà e scoprire come il sapere del passato possa diventare una chiave per il futuro.

Numerosi anche in questa edizione i laboratori, che spazieranno dalla tipografia all’incisione, dalla scrittura antica e calligrafia alle professioni del mare, fino al boardgame storico, alla modellazione 3D. Non mancherà l’Archeologia sperimentale e – novità assoluta di quest’anno – la collaborazione con la Delegazione della Corea del Sud, che proporrà un Laboratorio di Storia e Arte Coreana con la creazione di ventagli decorati con Tigre e Gazza, la stampa con blocchi di legno e la calligrafia Hangeul.

Un Mare di Archeologia non rappresenta solo un evento culturale: è un progetto educativo, un laboratorio civico in cui si impara a osservare il mondo con curiosità e rispetto. È un invito a scoprire che la storia non è un racconto immobile, ma piuttosto un’esperienza condivisa, che continua a parlarci nel presente.

Con l’attenzione ai giovani, al dialogo interculturale e alla divulgazione scientifica, il festival promuove infatti un modello di cultura partecipata, capace di unire scuola, ricerca e comunità in un’unica, grande avventura nel tempo.

La manifestazione proporrà come di consueto anche conferenze, spettacoli e momenti di divulgazione destinati al grande pubblico.

Nel pomeriggio e nel weekend, infatti, Un Mare di Archeologia aprirà le sue porte a tutta la cittadinanza con conferenze, mostre, spettacoli a leggìo, performance e giochi a tema storico.

A chiudere la manifestazione domani, domenica 26 ottobre, saranno dalle ore 15.00 una Caccia al Tesoro Storica (un modo divertente e innovativo per scoprire e riscoprire borghi della città solo su prenotazione a info@belpaeseexpress.it) e, dalle 15 alle 20, l’evento ludico Sblocca la Storia, con giochi da tavolo ambientati in epoche antiche realizzati in collaborazione con Alea e La Costola dei Barbari.

Per informazioni e prenotazioni:

info@marearcheologia.it

www.marearcheologia.it

Ingresso gratuito

Programma sintetico

Giovedì 23 ottobre

Mattina Attività laboratoriali per le scuole

Pomeriggio 15.00 – 20.00 Apertura degli stand e dei laboratori al pubblico

Ore 18.00 presso il Salone degli Incanti: “Un medioevo di abbracci”. Relatrice: Virtus Zallot (storica dell’arte)

Venerdì 24 ottobre

Mattina Attività laboratoriali per le scuole

Pomeriggio 15.00 – 20.00 Apertura degli stand e dei laboratori al pubblico

Ore 18.00 presso il Salone degli Incanti: “Le ricerche, gli studi e gli scavi condotti nell’antica città di Ostia”. Relatore: Alessandro D’Alessio (Direttore del Parco Archeologico di Ostia Antica)

Presso lo Stand Serata dell’Archeologia:

Ore 20:00 Presentazione “In Antrum”

Ore 20.10 “La lingua degli dèi” Pasquale Barile

Ore 21.00 Spettacolo di teatro a leggìo “Vinse di mille secoli il silenzio” Compagnia della Pietra

Sabato 25 ottobre

Mattina 9.00 – 13.00 Apertura degli stand e dei laboratori al pubblico

Pomeriggio 15.00 – 20.00 Apertura degli stand e dei laboratori al pubblico

Domenica 26 ottobre

Mattina 9.00 – 13.00 Apertura degli stand e dei laboratori al pubblico

Pomeriggio 15.00 – 20.00 “Sblocca la storia” Giochi da tavolo a tema storico a cura di Storigrafica APS con Alea e La costola dei Barbari

Alle 15.00 Caccia al tesoro conclusiva Percorso ludico-storico tra le vie della città. Prenotazioni: info@ belpaeseexpress.it (solo 20 posti disponibili).

Il programma completo è consultabile sul sito: www.marearcheologia.it.