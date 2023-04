Un Primo Maggio festa del lavoro e della Costituzione (quella antifascista) nata 75 anni fa

Domani è il Primo Maggio festa del lavoro che quest’anno Cgil Cisl Uil dedicano anche a la nostra Costituzione della nostra Repubblica, costituzione antifascista e che è “fondata sul lavoro”. Ecco le principali manifestazioni del Primo Maggio “Festa del Lavoro”, organizzate unitariamente da Cgil, Cisl e Uil: – a Trieste, alle 9 al Campo San Giacomo; a Muggia, alle 10 ai Giardini d’Europa; ad Aurisina-Nabrežina, alle 9.45 al monumento di Santa Croce; – a Cervignano del Friuli (Ud), dalle 9.30 in piazza Indipendenza;

– a Pordenone, alle 10.25 in piazza del Municipio; – a Monfalcone (Go), in piazza della Repubblica dalle ore 9.30, con il comizio di chiusura del segretario nazionale UILM, Rocco Palombella.