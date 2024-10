Un sabato in piazza con il trekking urbano della Protezione civile di Udine

Una giornata all’insegna del volontariato, della salvaguardia degli ambienti e della riduzione dei rischi sul territorio. In occasione della settimana della Protezione Civile, che quest’anno si è svolta dal 6 al 13 di ottobre, la Protezione Civile di Udine, porterà in piazza il proprio mondo con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla conoscenza del territorio, al fine di viverlo sempre più consapevolmente.

Il “trekking urbano”, questo il nome dell’iniziativa, organizzato sabato 12 ottobre in piazza Libertà, vedrà coinvolti i volontari del corpo udinese che per tutta la mattinata, dalle 8.30 alle 12.30, saranno a disposizione dei cittadini nei quattro stand allestiti per mostrare i principali ambiti di intervento della Protezione civile sul territorio udinese e friulano. Qui, grazie alle spiegazioni dei volontari pronti a rispondere alle domande e al materiale esposto, si potranno scoprire le attività e le iniziative che la protezione civile mette sul campo per la sicurezza della comunità.

I volontari della Protezione Civile esporranno le attrezzature utilizzate per la lotta a contrasto degli incendi boschivi, e grazie alla collaborazione con una rappresentanza del Corpo Forestale Regionale saranno illustrate le operazioni di prevenzione e intervento nei boschi in caso di incendio.

Un altro stand sarà dedicato al Piano di Emergenza del Comune di Udine, con una panoramica su come funziona il Centro Operativo Comunale (COC) e le procedure da seguire in caso di calamità naturali o emergenze, come ingenti precipitazioni e perturbazioni violente che possono mettere a rischio la sicurezza dei cittadini, sia in ambito privato che in quello pubblico, ad esempio sulle strade.

Un terzo spazio sarà utilizzato per mettere in mostra lo stormo di droni a disposizione della Protezione Civile, strumenti fondamentali utilizzati per la ricerca di persone disperse e gestione degli incendi. Un chiaro esempio di come la tecnologia rappresenti un fattore essenziale nella gestione delle emergenze.

L’ultimo stand è dedicato alla spiegazione di come avvengono le procedure di ricerca di persone disperse grazie all’ausilio dei cani molecolari. A questo scopo, sarà l’associazione Pegasus ad affiancare i volontari della protezione civile.