Un servizio di emodialisi per Lignano Sabbiadoro, una richiesta che arriva dal territorio

Un servizio di emodialisi per la popolazione di Lignano Sabbiadoro è la richiesta contenuta nell’interrogazione presentata alla Giunta dalla consigliera Simona Liguori del gruppo Patto-Civica FVG. La vicepresidente della Commissione Sanità vuole conoscere quali siano in merito gli intendimenti del Presidente Fedriga considerato che “il servizio di emodialisi è l’approccio terapeutico principale per la gestione del paziente affetto da insufficienza renale grave e permanente. Nel comune di Lignano Sabbiadoro e nelle zone limitrofe – ha spiegato Liguori – risiedono diversi cittadini che necessitano di un servizio di emodialisi e oggi, per poter curarsi adeguatamente, devono raggiungere con sacrificio, più volte a settimana, gli ospedali di Palmanova o Latisana. Il servizio sarebbe poi di grande utilità anche per i turisti stagionali che potrebbero così scegliere Lignano come meta delle proprie vacanze per la presenza dell’emodialisi a cui devono sottoporsi. La richiesta sottoposta alla Giunta – ha concluso Liguori – va nella stessa direzione di quella che i gruppi di minoranza in Consiglio comunale hanno già fatto al sindaco. Il Comune e la Regione ne prendano atto e si attivino per dare risposte concrete alla comunità di Lignano”.