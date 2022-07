Una stella di luce a Palmanova. 600 cittadini si “fanno” stella in Piazza durante la Cena per l’UNESCO

Venerdì sera, durante la Cena per l’UNESCO, in Piazza Grande a Palmanova, oltre 600 cittadini, partecipanti alla serata, muniti di torce elettriche e luci, hanno composto una stella di luce. Un flash mob, organizzato dal Comune, per festeggiare 5 anni di Palmanova come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un momento suggestivo immortalato da un drone che ha ripreso l'effetto. Una stella a nove punte, simbolo e riproduzione della pianta della città, è stata infatti “illuminata” dall’unione di 600 cittadini.