Uniud : Contro la violenza di genere, lunedì 6 settembre presentazione della campagna di sensibilizzazione

Da sempre in prima linea per la difesa dei diritti, il rispetto e l’inclusione delle diversità, l’Università di Udine, su proposta del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo, ha deciso di intraprendere una campagna culturale di sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’iniziativa sarà presentata lunedì 6 settembre alle ore 11.30 a palazzo Antonini – Maseri dal rettore e dal direttore generale dell’Università di Udine, Roberto Pinton e Massimo Di Silverio, e dalla presidente del CUG, Valeria Filì.