UniUd: convegno nazionale su “Mente e linguaggio nel pensiero indiano ed europeo”

La lingua sanscrita, la linguistica indoeuropea, la funzione dell’intelletto e dell’intuizione nei sistemi filosofici indiani e occidentali. Sono questi i temi al centro del convegno nazionale “Mente e linguaggio nel pensiero indiano ed europeo” organizzato dall’Università di Udine il 14 e 21 marzo, dalle 16, nella sala convegni di Palazzo Antonini Stringher (via Gemona 1, Udine). All’iniziativa parteciperanno i massimi esperti italiani di indologia. L’appuntamento è promosso dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo con la Società Indologica “Luigi Pio Tessitori”.

Il programma

L’incontro di venerdì 14 marzo, alle 16, sarà dedicato alla scoperta del sanscrito. Il critico letterario e saggista Mario Turello parlerà di “Elementi di lingua sanscrita nella China Illustrata di Athanasius Kircher”. Fausto Freschi, della Società indologica “Luigi Pio Tessitori”, interverrà su “I pionieri dell’indologia europea”. Angelo Variano, dell’Università di Udine, spiegherà “La nascita della linguistica indoeuropea”. Antonio Rigopoulos, dell’Università Ca’ Foscari Venezia, si soffermerà su “Il sanscrito classico e la grammatica di Pāṇini”.

L’incontro di venerdì 21 marzo, alle 16, riguarderà invece la razionalità e l’intuizione nella filosofia indiana e occidentale. Brunello Lotti (Università di Udine) interverrà su “Intuizione e intelletto nella filosofia occidentale”, Giuliano Boccali (Associazione italiana di studi sanscriti) su “I mezzi della conoscenza valida nelle filosofie dell’India”, Fausto Freschi (Società Indologica “Luigi Pio Tessitori”) parlerà di “Shiyali Ramamrita Ranganathan e la spirale del metodo scientifico”, e Antonio Rigopoulos (Università Ca’ Foscari Venezia) interverrà su “La funzione dell’intelletto nei sistemi filosofici indiani: a proposito del concetto di esperienza”.

«Il convegno – spiega il coordinatore scientifico, Brunello Lotti – nasce dalla collaborazione tra la Società indologica “Luigi Pio Tessitori” e il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo di Udine. Questa collaborazione rientra nella dimensione di “interculturalità” che caratterizza la specifica missione di ricerca del dipartimento all’interno del piano strategico dell’Ateneo. In particolare, lo studio linguistico e il rapporto tra mente e linguaggio sono temi da sempre centrali nella ricerca del nostro dipartimento. Al convegno partecipano studiosi esterni di altissimo profilo come Giuliano Boccali e Antonio Rigopoulos, tra i massimi esperti italiani di indologia. Il convegno mostrerà come i luoghi comuni con i quali solitamente si etichettano il pensiero europeo e quello indiano, il primo descritto come prevalentemente scientizzante e il secondo come sapienziale, sono superficiali e deformanti. È proprio la storia della lingua e della linguistica, come pure quella del pensiero filosofico, a rivelarci quali intrecci molteplici, quale varietà di incontri e quali strutture di pensiero comuni abbiano caratterizzato quella che un tempo, ben a ragione, è stata definita la civiltà indoeuropea».